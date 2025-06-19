تايمز أوف إسرائيل: إيران دمرت 45 مختبرًا تابعًا لمعهد وايزمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعترف موقع تايمز أوف الإسرائيلي ان الهجوم الذي نفذته الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد معهد وايزمان دمر 45 مختبرًا تابعًا له.

دمر الهجوم الإيراني مبنيين بالكامل، أحدهما للعلوم البيولوجي والآخر قيد الإنشاء. كما تضررت عشرات المباني الأخرى، ودُمرت أيضًا معظم المعدات المتطورة.

تقدر تكلفة بناء مختبر فارغ وحده بحوالي 50 مليون دولار. وقد يكلف تجهيزه بالمعدات المناسبة 50 مليون دولار أخرى.

تعاون معهد وايزمان بشكل مكثف مع الصناعة العسكرية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وكانت بعض مشاريعه موجهة بشكل مباشر لتطبيقات الأمن والدفاع.

قال أحد الباحثين في المعهد: "لقد فقدنا نتائج 17 عامًا من البحث ومئات العينات".

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