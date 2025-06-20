فنزويلا: الصهاينة لم يتوقعوا حجم القدرات العسكرية التي أظهرتها إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الرئيس الفنزويلي أنّ "الصهاينة لم يتوقعوا حجم القدرات العسكرية التي أظهرتها إيران"، مؤكداً أنّ إيران تفوقت على قدرات "إسرائيل" رغم الظروف الصعبة، وهو ما يدركه العالم جيداً.

وأشار إلى التفوق الساحق لإيران بشنها ضربات يومية، بحيث لم "يتبق للصهاينة سوى القيام بالهجمات الإرهابية، وتهديد السيد علي خامنئي"، معلناً رفضه لهذا التهديد غير المقبول.

وأضاف أنّ وسائل الإعلام العالمية تتلاعب كثيراً بالحقائق لتبرير العدوان الإسرائيلي، متسائلاً: هل ممنوع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، من منع ذلك؟

وتابع أنه إذا كانت ذريعة الحرب منع إيران امتلاك السلاح النووي، فلماذا لا تعلن الأمم المتحدة عن اتفاق من أجل نزع الأسلحة النووية من جميع دول العالم؟

ورأى أنّ ما يحصل ضد الشعب الإيراني هو خطة تم تطويرها عبر مراحل، أولاً عبر العدوان على غزة، ثم لبنان، وإسقاط النظام في سوريا، ومواصلة التهديدات ضد الأردن، وتحريك الإرهابيين ضد العراق، وصولاً إلى الحرب على إيران.

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