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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:١٠ م

صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تنديدا بالعدوان الصهيوني على ايران

صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تنديدا بالعدوان الصهيوني على ايران

شارك اعداد كبيرة من العراقيين في صلاة الجمعة الموحدة التي أقيمت بمدينة الصدر شرقي بغداد  والتي دعا اليها السيد مقتدى الصدر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت وكالة السومرية نيوز اليوم الجمعة ان "المشاركين استنكروا العدوان الاسرائيلي على ايران"، وانهم "طالبوا بوضع حد لانتهاك الحدود والسماء العراقية بواسطة الطائرات الصهيونية".

شاهد.. صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تنديدا بالعدوان الصهيوني على ايران

شاهد.. صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تنديدا بالعدوان الصهيوني على ايران

شاهد.. صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تنديدا بالعدوان الصهيوني على ايران

/انتهى/

رمز الخبر 1959634

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