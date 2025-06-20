صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تنديدا بالعدوان الصهيوني على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت وكالة السومرية نيوز اليوم الجمعة ان "المشاركين استنكروا العدوان الاسرائيلي على ايران"، وانهم "طالبوا بوضع حد لانتهاك الحدود والسماء العراقية بواسطة الطائرات الصهيونية".
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شارك اعداد كبيرة من العراقيين في صلاة الجمعة الموحدة التي أقيمت بمدينة الصدر شرقي بغداد والتي دعا اليها السيد مقتدى الصدر.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت وكالة السومرية نيوز اليوم الجمعة ان "المشاركين استنكروا العدوان الاسرائيلي على ايران"، وانهم "طالبوا بوضع حد لانتهاك الحدود والسماء العراقية بواسطة الطائرات الصهيونية".
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