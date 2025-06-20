اعتقال 16 عميلا خائنا يدعمون الكيان الصهيوني في لرستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة للحرس الثوري في لرستان، اعتقل جنود الإمام الزمان (عج) المجهولون التابعون لجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في لرستان 16 عميلاً خائناً للكيان الصهيوني في محافظة لرستان، الذين حاولوا إضعاف التضامن الوطني من خلال أنشطتهم في الفضاء الإلكتروني.

وفي ضوء المعلومات التي قدمت في الأيام الأخيرة والظروف الخاصة السائدة في البلاد، سيتم رصد أي نشاط في الفضاء الإلكتروني والفضاء الحقيقي، بما يتماشى مع الأهداف الشريرة للأعداء، ويسبب اليأس ويضعف الوحدة والتماسك الوطني، وينشر الأخبار والشائعات الكاذبة، ويرسل الصور إلى وسائل الإعلام المعادية، على مدار الساعة، وسيتم التعامل مع المخالفين بشدة وتسليمهم إلى السلطات القضائية.

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