بقائي: هجوم الكيان الصهيوني على سيارة إسعاف في طهران جريمة حرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إسماعيل بقائي قال في منشور له، قد وقع اليوم مثال آخر على الانتهاك الصارخ للقانون الإنساني الدولي من قبل الكيان الصهيوني عندما تم استهداف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في طهران، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين. هذه جريمة قتل متعمدة.

وأضاف، بموجب اتفاقيات جنيف الأربع، فإن الهجمات على عمال الإغاثة والعاملين في المجال الطبي ومركبات الإغاثة التي تقوم بمهام إنسانية محظورة تماما وتعتبر جرائم حرب.

وتابع، لدى الكيان الإسرائيلي تاريخ طويل في مهاجمة المرافق الطبية وقوافل المساعدات والعاملين في المجال الطبي.

وأضاف، نتيجة لاستمرار إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب، أصبحت الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي أمراً شائعاً، وهذا هو نتاج اللامبالاة وعدم تحرك السلطات الملزمة قانونياً وأخلاقياً بالتحدث واتخاذ الإجراءات.

وتابع، يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك فوراً، وفقاً لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لوقف العدوان ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأضاف، تقع على عاتق جميع الدول، بما في ذلك سويسرا باعتبارها الوديعة لوثائق جنيف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الدولية المختصة، مسؤولية مشتركة لضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

/انتهى/