وزارة الصحة تعلن عن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حسين كرمانبور، في منشور على منصة X الاجتماعية يوم الاثنين: منذ بدء العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي على الشعب الإيراني، استشهدت 44 سيدة فيما أصيبت 163 سيدة اخرى.

وأضاف: اثنتان من الشهيدات كانتا من الامهات الحوامل وقد توفيتا مع جنينيهما.

ووفقًا لكرمانبور، فإن 13 من شهداء الحرب هم أطفال، أصغرهم رضيع يبلغ من العمر شهرين.

وأضاف رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي: "أصغر جريح حرب يبلغ من العمر أربع سنوات، وهو يرقد حاليًا في وحدة العناية المركزة، مصابًا بحروق بنسبة 50%".

وأوضح أن والدة الطفل، الدكتورة رسولي، وهي طبيبة نسائية، ووالد الطفل وشقيقته البالغة من العمر شهرين، استشهدوا أيضًا.

/انتهى/