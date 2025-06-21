  1. الدولية
  2. أوروبا
٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٥٠ ص

بقائي: نجعل ابواب الدبلوماسية مفتوحة تزامنا مع الدفاع عن انفسنا

بقائي: نجعل ابواب الدبلوماسية مفتوحة تزامنا مع الدفاع عن انفسنا

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ، دفاع ايران المشروع عن شعبها وارضها، تزامنا مع الابقاء على ابواب الدبلوماسية مفتوحة لحل وتسوية النزاعات.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه في تصريح ادلى به لقناة الجزيرة مساء الجمعة قال بقائي: نحن ندافع عن انفسنا بصورة مؤثرة لكننا نجعل ابواب الدبلوماسية مفتوحة ايضا.

واضاف: نحن نريد السلام وان حضور وفدنا البلوماسي في جنيف يؤكد ايماننا هذا.

واشار بقائي الى رد الشعب الايراني الحازم على التهديدات السخيفة للرئيس الاميركي باغتيال قائد الثورة الاسلامية، اذ اعلن الشعب عن دعمه المطلق لسماحته والتنديد بتلك التهديدات.

ولفت الى دعم الدول لايران امام العدوان الصهيوني واضاف: اننا نشكر روسيا والصين وتركيا وباكستان لمواقفها التي كانت حاسمة وشفافة.

وقال: نامل بان لا يتم تصعيد التوترات ونحن لنا حلفاء في جميع المجالات.

رمز الخبر 1959660
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات