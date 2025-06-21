بقائي: نجعل ابواب الدبلوماسية مفتوحة تزامنا مع الدفاع عن انفسنا

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه في تصريح ادلى به لقناة الجزيرة مساء الجمعة قال بقائي: نحن ندافع عن انفسنا بصورة مؤثرة لكننا نجعل ابواب الدبلوماسية مفتوحة ايضا.



واضاف: نحن نريد السلام وان حضور وفدنا البلوماسي في جنيف يؤكد ايماننا هذا.



واشار بقائي الى رد الشعب الايراني الحازم على التهديدات السخيفة للرئيس الاميركي باغتيال قائد الثورة الاسلامية، اذ اعلن الشعب عن دعمه المطلق لسماحته والتنديد بتلك التهديدات.



ولفت الى دعم الدول لايران امام العدوان الصهيوني واضاف: اننا نشكر روسيا والصين وتركيا وباكستان لمواقفها التي كانت حاسمة وشفافة.



وقال: نامل بان لا يتم تصعيد التوترات ونحن لنا حلفاء في جميع المجالات.