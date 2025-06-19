بقائي: عراقجي يبحث مع الترويكا الأوروبية الموضوع النووي ورفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد بقائي عزم الجهاز الدبلوماسي لدعم القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل شامل في الذود عن الوطن بوجه العدوان الاجرامي للكيان الصهيوني وقال انه تم التخطيط للمشاركة في اجتماع مشترك يضم الدول الاوروبية الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي وذلك بناء على طلب منهم بهدف الحوار حول الموضوع النووي وآخر مستجدات المنطقة في اعقاب العدوان العسكري للكيان الصهيوني على ايران.

وكان عراقجي قد ابلغ اليوم ارنا ان هذا اللقاء سيعقد يوم غد الجمعة في جنيف بناء على طلب من الترويكا الاوروبية.