بيان حرس الثورة: العمليات المركبة من صواريخ وطائرات مسيّرة ستستمر بشكل متواصل وهادف ضد الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحرس الثوري، أعلن في بيانه الإعلامي رقم 15، تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" عبر هجوم واسع بالطائرات المسيّرة الانتحارية والمقاتلة من طراز "شاهد 136"، إلى جانب صواريخ دقيقة التوجيه تعمل بالوقودين الصلب والسائل، استهدفت مواقع عسكرية ومراكز دعم عملياتي لجيش الكيان الصهيوني في وسط فلسطين المحتلة، بما في ذلك مطار بن غوريون.

و في ما يلي البيان رقم 15 للعلاقات العامة في الحرس الثوري:

تم تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد أهداف عسكرية ومراكز دعم عملياتي لجيش الكيان الصهيوني في وسط فلسطين المحتلة، بما في ذلك مطار بن غوريون، من خلال هجوم مكثف باستخدام طائرات شاهد 136 الانتحارية والمقاتلة، وصواريخ دقيقة التوجيه تعمل بالوقودين الصلب والسائل، حيث تم تدمير الأهداف المحددة مسبقًا بنجاح وبحول الله وقوته.

ومن الجدير بالذكر أن عدة أسراب من طائرات شاهد 136 نفذت مهامها بشكل متواصل في أجواء الأراضي المحتلة هذه الليلة، فيما عجزت أحدث منظومات الدفاع الجوي عن اعتراضها، واضطر الصهاينة كعادتهم إلى الهروب نحو الملاجئ.

وأكد البيان أن العمليات المركبة من صواريخ وطائرات مسيّرة ستستمر بشكل متواصل وهادف.

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