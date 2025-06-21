10 طائرات مسيرة إيرانية وصلت إلى الأراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هجوم طائرة مسيرة استهدف مبنى في منطقة بيت شان في منطقة الجليل بالأراضي المحتلة، وبحسب صور منشورة فإن المبنى تعرض لأضرار جسيمة.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن سقوط ضحايا جراء الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للكيان الإسرائيلي بوقوع موجة من هجمات الطائرات المسيرة على الأراضي المحتلة.

وأفادت هذه الوسائل الإعلامية بأن طائرتين مسيرتين ضربتا أيضا منطقة يوتفاتا في منطقة النقب وجنوب بحيرة طبريا في الأراضي المحتلة

ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات الصهيونية بغور الأردن خشية تسلل طائرات مسيرة.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الصهيونية أن عشر طائرات مسيرة حلقت من إيران إلى الأراضي المحتلة منذ صباح اليوم، ودوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وبحسب التقرير، أصيب شرطي للكيان الإسرائيلي أيضا عندما سقطت طائرة إيرانية مسيرة في منطقة النقب جنوب الأراضي المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا بانطلاق صفارات الإنذار بالقرب من منطقة ديمونا ومحيطها في منطقة النقب، خشية تسلل طائرات مسيرة. وتقع منشأة ديمونا النووية التابعة للكيان الإسرائيلي في هذه المنطقة.

كما أفادت وسائل إعلام بأن طائرة مسيرة لا تزال تحلق في منطقة وادي عربة قرب مطار رامون، ولم يتمكن جيش الكيان من اعتراضها حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام صهيونية بسماع دوي انفجارات في ميناء إيلات جنوب الأراضي المحتلة، خشية من طائرات مسيرة.

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