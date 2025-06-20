بيان حرس الثورة: القدرة الهجومية آخذة في التصاعد حتى الاقتصاص الكامل من عصابة الإجرام الصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الحرس الثوري، أصدر بياناً بشأن الموجة السابعة عشرة من الهجمات المركبة ضد الكيان الصهيوني.

بسم الله الرحمن الرحيم

{قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قومٍ مؤمنين}

إلى الشعب الإيراني العزيز،

نُفِّذت الموجة السابعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهدفت مجموعة من الأهداف شملت: مراكز عسكرية، منشآت صناعات دفاعية، مراكز القيادة والسيطرة، شركات داعمة للعمليات العسكرية للكيان، وقاعدتي "نفاتيم" و"حاتسريم" الجويتين.

إن هذه المراكز كانت، منذ انطلاق "طوفان الأقصى"، في صُلب محور الشر ضد أبناء غزة المظلومين، وضد شعوب لبنان واليمن، وأيضاً في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إن حجم النيران الكثيف ودقة الإصابات في مدن تل أبيب، حيفا، وبئر السبع، تؤكد أن القدرة الهجومية للصواريخ الباليستية آخذة في التصاعد حتى الاقتصاص الكامل من عصابة الإجرام الصهيونية.

إن التلاحم الوطني والمشاركة الواسعة للشعب الإيراني في ملحمة "الغضب والنصر" هذا اليوم، إلى جانب رسائل الدعم والتضامن من أبناء وطننا في الخارج، وتأييد الشعوب الحرة، وفصائل المقاومة، والمراجع العظام، قد ضاعفت من عزم وإرادة جنود الإسلام الأوفياء في هذه الدفاع المقدس.

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