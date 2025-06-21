السفير الإيراني في لاهاي: عدوان الكيان الصهيوني يعتبر تهديدا للسلام العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر هادي فرج وند، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لاهاي، في مقابلة مع قناة "نيوز اورر" الهولندية، هجوم الكيان الصهيوني على إيران عدوانًا سافرًا وانتهاكًا غير مسبوق للقانون الدولي، يعرّض السلم والأمن العالميين للخطر.

وأكد أن المنشآت النووية السلمية الإيرانية تخضع للرقابة الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن استهدافها جريمة سافرة لا مبرر لها.

وصرح فرج وند أيضًا بشأن دور هولندا: "للأسف، لم يكن رد هولندا على هذه الأزمة مناسبًا، وكان من المتوقع أن تُدين لاهاي، بصفتها مركز القانون الدولي ومقر مؤسستين قانونيتين دوليتين، محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، عدوان الكيان الصهيوني بصراحةً".

وأكد سفير بلادنا أن جمهورية إيران الإسلامية تؤمن بمنطق الحوار والدبلوماسية، لكن الكيان الصهيوني هو من يُعلن معارضته للمسار الدبلوماسي.

ردًا على سؤال حول احتمال شن هجوم أمريكي على إيران، حذّر فرج وند قائلاً: "على الأمريكيين الكف عن التهديدات والخطابات؛ فإيران لن تتفاوض أبدًا تحت وطأة التهديدات. من البديهي أنه إذا انضمت واشنطن إلى هذا العدوان، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع عن البلاد بقوة وسترد ردًا مناسبًا".

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