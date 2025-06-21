الرئيس الايراني: صوت الحقيقة لن يصمت + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، اجرى زيارة لمبنى الاذاعة والتلفزيون الايراني، وقناة الخبر الايرانية، التي تعرضت لعدوان صهيوني غاشم.

وشكر الرئيس الايراني جهود العاملين في الاعلام الايراني مؤكدا ان صوت الحقيقة لن يصمت.