الرئيس الايراني: صوت الحقيقة لن يصمت + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، اجرى زيارة لمبنى الاذاعة والتلفزيون الايراني، وقناة الخبر الايرانية، التي تعرضت لعدوان صهيوني غاشم.
وشكر الرئيس الايراني جهود العاملين في الاعلام الايراني مؤكدا ان صوت الحقيقة لن يصمت.
زار الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، مبنى الاذاعة والتلفزيون الايراني، بعد تعرضه لعدوان صهيوني غاشم، مؤكدا ان صوت الحقيقة لن يصمت.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، اجرى زيارة لمبنى الاذاعة والتلفزيون الايراني، وقناة الخبر الايرانية، التي تعرضت لعدوان صهيوني غاشم.
وشكر الرئيس الايراني جهود العاملين في الاعلام الايراني مؤكدا ان صوت الحقيقة لن يصمت.
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