الحرس الثوري: إطلاق صاروخ خيبر شكن البالستي متعدد الرؤوس لأول مرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحرس الثوري الإيراني اصدر البيان رقم 16 حيث أعلنت إدارة العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي عن إطلاق صاروخ باليستي متعدد الرؤوس من طراز خيبر شكن لأول مرة في الموجة العشرين من عملية الوعد الصادق 3.

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

انطلقت الموجة العشرون من عملية "وعد صادق 3" بإطلاق 40 صاروخا يعمل بالوقود الصلب والسائل.

في هذه العملية، استُخدم لأول مرة صاروخ خيبر-شكن الباليستي متعدد الرؤوس، وهو صاروخ جو-فضائي من الجيل الثالث للحرس الثوري الإيراني، متبعا تكتيكات جديدة ومفاجئة لتوجيه ضربات أكثر دقة وتدميرا وفعالية.

وقد تم ضرب مطار بن غوريون ومركز الأبحاث البيولوجية التابع للنظام ومراكز القيادة والسيطرة البديلة في هذه الموجة بصواريخ موجهة قادرة على مناورة الرأس الحربي أثناء الهبوط، وموجهة حتى لحظة الاصطدام، ومجهزة برؤوس حربية شديدة الانفجار ومدمرة من أنواع مختلفة.

هذه المرة، انطلقت صفارات الإنذار بعد ضربات دقيقة، مما أفقد العدو توازنه. نعلن أن أهم قدرات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تُفعّل بعد في هذا الدفاع المقدس.

وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ.

/انتهى/