السيناتور الأمريكي حول العدوان على إيران: لقد خاننا ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه كتب السناتور الديمقراطي: قال ترامب إنه سينهي الحروب، والآن يجر أمريكا إلى حرب. أفعاله هي انتهاك واضح لدستورنا، وتجاهل شرط أن الكونغرس فقط لديه سلطة إعلان الحرب.
/انتهى/
قال السناتور الأمريكي كريس فان هولين حول هجوم الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية: "قال ترامب إنه سينهي الحروب، والآن يجر الولايات المتحدة إلى حرب"
وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه كتب السناتور الديمقراطي: قال ترامب إنه سينهي الحروب، والآن يجر أمريكا إلى حرب. أفعاله هي انتهاك واضح لدستورنا، وتجاهل شرط أن الكونغرس فقط لديه سلطة إعلان الحرب.
/انتهى/
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