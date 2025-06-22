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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٠٦ م

السيناتور الأمريكي حول العدوان على إيران: لقد خاننا ترامب

السيناتور الأمريكي حول العدوان على إيران: لقد خاننا ترامب

قال السناتور الأمريكي كريس فان هولين حول هجوم الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية: "قال ترامب إنه سينهي الحروب، والآن يجر الولايات المتحدة إلى حرب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه كتب السناتور الديمقراطي: قال ترامب إنه سينهي الحروب، والآن يجر أمريكا إلى حرب. أفعاله هي انتهاك واضح لدستورنا، وتجاهل شرط أن الكونغرس فقط لديه سلطة إعلان الحرب.

/انتهى/

رمز الخبر 1959745

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