وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب غروسي بالنظر في الاعتداءات الأمريكية الغير قانونية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبعد الهجوم الإرهابي الأمريكي والصهيوني على المواقع النووية الإيرانية السلمية، وجهت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية صباح اليوم كتاب إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أبدت من خلاله اعتراضها على الاعتداء الأمريكي الإرهابي (بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن) على مواقع نطنز، فوردو وأصفهان للطاقة النووية.

أكدت الوكالة في كتابها ضمن الإبلاغ رسمياً عن الاعتداءات الأمريكية، ضرورة عمل الوكالة الدولية بواجباتها التي نص عليها منشور الأمم المتحدة. كما أكدت على اعتراضها لنقض أمريكا الصارخ للقوانين الدولية وخاصة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والتي منعت بشكل صريح مهاجمة، أو حتى تهديد، المنشآت النووية السلمية لأي دولة.

كما طالبت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، مدير الوكالة الدولية أن يقوم بواجباته ضمن اللوائح القانونية وأن يدين بشكل صريح هذه الاعتداءات اللاقانونية إلى جانب اتخاذه الاجراءات المناسبة.

كما تمت الإشارة في الكتاب أن الجمهوية الإسلامية الإيرانية ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها السيادية، إلى جانب متابعة الإجراءات القانونية اللازمة في المؤسسات الدولية المختصة، بما يتعلق بتقاعس مدير الوكالة "غروسي" عن أداء واجبه، وتواطؤه الواضح في هذه الجريمة.

الوكالة الذرية الإيرانية طالبت أيضاً دول العالم الحر والمسالم، أن تقوم بواجبتها في حفظ القانون الدولي، وخصوصاً معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

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