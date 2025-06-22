الرئيس الايراني يشارك في التجمع الشعبي المندد بالعدوان الأمريكي وسط طهران + فيديو

شارك الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأحد، في التجمع الحاشدفي ساحة الثورة وسط طهران، حيث ندد المشاركين من الطلاب وفئات الشعب الايراني بالعدوان الأمريكي الصهيوني على البلاد.