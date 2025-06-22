وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، شارك مساء اليوم الأحد، في التجمع الحاشد في ساحة الثورة وسط طهران، حيث ندد المشاركين من الطلاب وفئات الشعب الايراني كافة بالعدوان الأمريكي الصهيوني على البلاد.
الرئيس الايراني يشارك في التجمع الشعبي المندد بالعدوان الأمريكي وسط طهران + فيديو
شارك الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأحد، في التجمع الحاشدفي ساحة الثورة وسط طهران، حيث ندد المشاركين من الطلاب وفئات الشعب الايراني بالعدوان الأمريكي الصهيوني على البلاد.
رمز الخبر 1959756
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