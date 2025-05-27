لاعب وسط المنتخب الايراني مرشح لجائزة أفضل لاعب في بولندا لهذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم ترشح علي قلي زاده لاعب وسط المنتخب الإيراني لجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل منظمة الدوري البولندي اليوم (الثلاثاء) بعد أداءه مثالي في الشهر الماضي مع ليش بوزنان والفوز بالدوري البولندي.

سجل قلي زاده 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في الدوري البولندي هذا الموسم، ما يجعله الجناح الأكثر تأثيرًا في الدوري.

كان لاعب خط الوسط الدولي الإيراني لاعبا احتياطيا وغير فعال في فريق ليخ بوزنان في النصف الأول من الموسم، لكنه أصبح تدريجيا لاعبا أساسيا للفريق.

أشادت وسائل الإعلام البولندية بالعودة الرائعة لقلي زاده من لاعب احتياطي إلى لاعب أساسي.

يمكنكم مشاهدة الأداء الرائع للاعب خط الوسط الإيراني أدناه.

ويشير موقع "فيسلو" إلى أن أهداف قلي زاده في الشهر الماضي يمكن اعتبارها السبب الرئيسي وراء فوز ليش بوزنان في الدوري البولندي.

وبحسب تقرير إعلامي بولندي، تم اختيار قلي زاده من قبل منظمة الدوري الإيراني لكرة القدم ضمن أفضل 11 لاعباً في الفريق المختار.

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