الحكومة الإيرانية: إيران لن تساوم على سيادتها والأعداء على دراية بذلك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مهاجراني كتبت في منشور لها على صفحتها الشخصية في منصة "إكس": "سلوك مدّعي حقوق الإنسان مخزٍ؛ وسلوك الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية مخزٍ؛ وسلوك مدّعي القانون الدولي مخزٍ".
وأضافت: "أما سلوك الدول التي تحاول تبرير العدوان على إيران، فهو أكثر خزيًا من الجميع، لأنه يعكس خوفها من الكيان المزيف والولايات المتحدة".
وأكدت مهاجران: "إيران لا يمكنها أن تساوم على سيادتها واستقلالها، وأعداؤها يدركون هذا الأمر أفضل من أصدقائها."
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اكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، ان إيران لا يمكنها أن تساوم على سيادتها واستقلالها، وأعداؤها يدركون هذا الأمر أفضل من أصدقائها.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مهاجراني كتبت في منشور لها على صفحتها الشخصية في منصة "إكس": "سلوك مدّعي حقوق الإنسان مخزٍ؛ وسلوك الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية مخزٍ؛ وسلوك مدّعي القانون الدولي مخزٍ".
رمز الخبر 1959768
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