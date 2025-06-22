الحكومة الإيرانية: إيران لن تساوم على سيادتها والأعداء على دراية بذلك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مهاجراني كتبت في منشور لها على صفحتها الشخصية في منصة "إكس": "سلوك مدّعي حقوق الإنسان مخزٍ؛ وسلوك الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية مخزٍ؛ وسلوك مدّعي القانون الدولي مخزٍ".



وأضافت: "أما سلوك الدول التي تحاول تبرير العدوان على إيران، فهو أكثر خزيًا من الجميع، لأنه يعكس خوفها من الكيان المزيف والولايات المتحدة".



وأكدت مهاجران: "إيران لا يمكنها أن تساوم على سيادتها واستقلالها، وأعداؤها يدركون هذا الأمر أفضل من أصدقائها."



/انتهى/