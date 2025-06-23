الآن..موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الايرانية على الاراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اطلق الحرس الثوري الايراني موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على الكيان الصهيوني ردا على عداونه على ايران.

وأعلنت وسائل إعلام صهيونية عن إطلاق صواريخ جديدة من إيران نحو فلسطين المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية للكيان: رصدنا إطلاق صواريخ جديدة من إيران.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان صاروخ واحد فقط اجبر الملايين على الفرار الى الملاجئ.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: "دوي صفارات الإنذار في منطقة القدس وتل أبيب الكبرى ونتانيا".

كما اعلن جيش الاحتلال عن تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

واعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقل عن الاسعاف الصهيوني عم إصابات في إثر تدافع المستوطنين أثناء الهروب نحو الملاجئ.

هذه هي الموجة الحادية والعشرون من عملية "الوعد الصاق 3" التي ينفذها الحرس الثوري الإسلامي.

وأكد الحرس الثوري الإسلامي، هناك توجها متزايدا نحو العمليات الصاروخية الموجهة نحو التأثير ضد الأهداف العسكرية وصناعاتها على جدول الأعمال.

اكد رجال القوات المسلحة البواسل في بلادنا، انهم مستغلين قدراتهم الدفاعية العالية وجاهزيتهم الكاملة، سيردون على مغامرات الكيان الصهيوني وهجماته الوحشية بإطلاق الصواريخ من مراكز مختلفة.

يتبع...