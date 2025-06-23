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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٥٦ ص

هجوم إلكتروني ناجح لإيران ضد الكيان الصهيوني

هجوم إلكتروني ناجح لإيران ضد الكيان الصهيوني

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إيران نفذت هجوما إلكترونيا ناجحا في الأراضي المحتلة الليلة الماضية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن إيران نفذت هجوما إلكترونيا ناجحا في الأراضي المحتلة الليلة الماضية. وأن الإيرانيون تمكنوا من الوصول إلى صفحات وبيانات عدد كبير من الصحافيين والشخصيات الإسرائيلية.

/انتهى/

رمز الخبر 1959778
یاسر المصری

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