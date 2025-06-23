هجوم إلكتروني ناجح لإيران ضد الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن إيران نفذت هجوما إلكترونيا ناجحا في الأراضي المحتلة الليلة الماضية. وأن الإيرانيون تمكنوا من الوصول إلى صفحات وبيانات عدد كبير من الصحافيين والشخصيات الإسرائيلية.

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