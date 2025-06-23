عراقجي ينتقد مواقف الحكومات الاوروبية من العدوان الامريكي الصهيوني على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الهجوم العسكري الذي شنته حكومة واشنطن المارقة على ثلاثة مواقع نووية سلمية في بلادنا خلال مكالمة هاتفية صباح اليوم.

وانتقد وزير خارجية بلادنا مواقف الحكومات الأوروبية من هذا العدوان السافر، مؤكدًا أن المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، يجب أن يرد اليوم بشكل صريح على مثل هذا الإجراء، لأنه لم يقتصر الأمر على استهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية فحسب، بل امتد إلى تهديد وانتهاك المبادئ الأساسية للنظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأدان عراقجي بشدة هذا العدوان العسكري، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها في استخدام جميع الخيارات في إطار الدفاع عن النفس.

ومن جانب اخر أعرب وزير الخارجية الإيطالي عن أسفه لتصاعد التوترات في المنطقة عقب الهجوم العسكري الأمريكي، داعيًا جميع الأطراف إلى العودة إلى الدبلوماسية.

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