عراقجي يصل إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان زيارة سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى موسكو تهدف الى إجراء مشاورات مع الرئيس الروسي وكبار المسؤولين في هذا البلد، وذلك في إطار مناقشة التطورات الإقليمية والدولية في أعقاب العدوان العسكري الأميركي والصهيوني على إيران.

وقال وزير الخارجية لدى وصوله الى موسكو: سأبحث خلال لقائي مع الرئيس الروسي مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة بعد التطورات الأخيرة.

وأضاف عراقجي: سنجري مناقشات ومشاورات أكثر جدية مع روسيا.. في ظل الظروف بالمنطقة من الضروري أن تكون المشاورات مع روسيا أكثر دقة وجدية وتقاربا.



واكد: سنجري مناقشات جادة ومهمة مع بوتين وأنا متأكد من أنها ستكون في مصلحة البلدين.



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