وزير الخارجية الجزائري يدين العدوان الأمريكي على المنشآت النووية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصل وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، الذي سافر إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مشاوراته مع وزراء خارجية الدول الإسلامية، والتقى بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على هامش الاجتماع.

وفي هذا اللقاء، أدان وزير الخارجية الجزائري بشدة عدوان الكيان الصهيوني وأمريكا على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمنشآت النووية السلمية لإيران، وأعرب عن تعازيه في استشهاد كوكبة من كبار القادة العسكريين والعلماء وأساتذة الجامعات والشعب الإيراني الأبرياء، وأعرب عن تضامن الجزائر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب إيران. وأعرب وزير الخارجية الجزائري عن قلقه العميق إزاء تداعيات الهجوم على المنشآت النووية لبلادنا على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الايراني عن تقديره لمواقف الجزائر وجهودها في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران في المحافل الدولية والإقليمية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وأدان بشدة العدوان الأمريكي الهمجي على المنشآت النووية السلمية لبلادنا، وأكد أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل بحزم الدفاع عن سيادة إيران وأمنها القومي ووحدة أراضيها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب وزيرا خارجية إيران والجزائر عن قلقهما إزاء تصاعد التوتر والصراع في المنطقة، وأكدا على ضرورة استمرار التشاور والتعاون بين البلدين والدول المؤثرة الأخرى في المنطقة في المحافل الدولية للضغط على النظام الصهيوني وداعميه لوقف جرائمه.