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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٤٠ ص

محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرنسا

محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرنسا

تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو هاتفيا الليلة الماضية مع وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي حول آخر التطورات في المنطقة في أعقاب العدوان العسكري الأميركي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي هذا الاتصال الهاتفي، أدان وزير الخارجية الإيراني بشدة الهجوم العدواني الأمريكي على المنشآت النووية السلمية، ووصف هذا العمل العسكري بأنه انتهاك لجميع القوانين والأنظمة الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وأوضح أن صمت الدول وتقاعسها في مواجهة هذا العدوان سيكون له عواقب ونتائج واسعة النطاق على جميع الدول.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن أسفه للهجوم، ونفى أي تورط فرنسي في التخطيط أو تنفيذ العدوان، وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة في أعقاب العدوان العسكري الأميركي، ودعا إلى استمرار الحوار بين إيران وأوروبا.

/انتهى/

رمز الخبر 1959786
یاسر المصری

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