الكيان الصهيوني استهدف مناطق سكنية في طهران خلال عدوانه على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمد إسماعيل توكلي مساء الاثنين، في إشارة إلى الأجواء التي أشاعتها وسائل الإعلام الأجنبية وشبكات التواصل الاجتماعي المعادية: "تزعم بعض وسائل الإعلام، وخاصةً غير الرسمية التابعة لتيارات أجنبية، أن الكيان الصهيوني يستهدف في هجماته أهدافًا عسكرية فقط، ولا علاقة له بالمواطنين العاديين. لكن الواقع مخالف تمامًا لهذا الادعاء".

وأضاف: من إجمالي الأماكن التي هوجمت في طهران، كانت أكثر من 90% منها دور سكنية، وقد شهد موظفو الطوارئ، بصفتهم فرق الاغاثة والانقاذ الأولى التي وصلت إلى مواقع الحوادث، أكثر الهجمات إجرامًا على المواطنين العاديين، وخاصة الأمهات والأطفال.

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