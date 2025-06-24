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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٣٨ ص

وسائل الاعلام: دخول وقف إطلاق النار بين إيران وكيان الاحتلال حيز التنفيذ الآن

وسائل الاعلام: دخول وقف إطلاق النار بين إيران وكيان الاحتلال حيز التنفيذ الآن

اعلنت وسائل الاعلام عن دخول وقف إطلاق النار بين إيران وكيان الاحتلال حيز التنفيذ الآن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت وسائل الاعلام عن دخول وقف إطلاق النار بين إيران وكيان الاحتلال حيز التنفيذ الآن.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران وأمرهم بعدم الإدلاء بتصريحات.

وقبل ساعة ونصف تقريبا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ أطلقت إيران 5 دفعات صاروخية متتالیة باتجاه الاراضي المحتلة والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين وكذلك دمارا هائلا بقطر مئات الأمتار.

وفي وقت سابق كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تغريدة على"X" إن "العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة استمرت في معاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، حتى الساعة الرابعة فجرا".

/انتهى/

رمز الخبر 1959836
جواد ماستری فراهانی

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