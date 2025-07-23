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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٧ م

وفاة عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد معاناته مع المرض

وفاة عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد معاناته مع المرض

توفي أحمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بعد تحمل فترة من عناء المرض.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه توفي أحمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بعد أن كان في العناية المركزة خلال الأيام القليلة الماضية إثر نوبة قلبية.

في السنوات الأخيرة، قلّ نشاط أحمد توكلي السياسي والإعلامي عن ذي قبل بسبب مرض مزمن، واقتصر حضوره على الاجتماعات الأسبوعية لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

إلى جانب عضويته في مجمع تشخيص مصلحة النظام، ترأس أيضًا شبكة المنظمات غير الحكومية "مراقبة الشفافية والعدالة".

شغل الدكتور أحمد توكلي منصبًا في البرلمان لثلاث دورات، وكان وزيرًا للعمل قبل ثلاثة عقود، ورئيسًا لمركز الأبحاث البرلماني، ومرشحًا رئاسيًا، ودرّس في إحدى الجامعات، وكان ناشطًا ومناضلا ثوريًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1960864
جواد ماستری فراهانی

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