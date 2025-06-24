عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بضم غزة لاتفاق وقف إطلاق النار مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعت العائلات في بيان اليوم الثلاثاء الحكومة الإسرائيلية إلى محادثات سريعة تفضي إلى عودة كل الأسرى وإنهاء الحرب بغزة.

وأضافت "من يستطيع تحقيق وقف إطلاق النار مع إيران يستطيع أيضا إنهاء الحرب في غزة".

وتابع البيان "بعد 12 يوما وليلة لم يتمكن فيها شعب إسرائيل من النوم بسبب إيران يمكن أخيرا العودة لعدم النوم بسبب المختطفين، عملية 12 يوما انتهت، والآن حان الوقت لإنهاء حرب الـ627 يوما وضمان تحقيق انتصار إسرائيلي".

وأكدت العائلات أن "الإنجازات المحققة في إيران مهمة ومباركة، وتتيح إنهاء الحرب من موقف قوة"، وأضافت "لا يمكن تصور أن تعود إسرائيل إلى الوحل الغزاوي بعد عملية مشرّفة في إيران وإلحاق ضرر هائل وقاطع بالمحور الإيراني، هذا يتعارض مع كل منطق وكل مصلحة إسرائيلية".

واعتبرت العائلات أن إنهاء العملية في إيران دون استغلالها لاستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين "سيكون فشلا سياسيا خطيرا".

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة وإعادة جميع الأسرى.

وأكد زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان أن الآن هو الوقت المناسب لإتمام مهمة إعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

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