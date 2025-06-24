بقائي: إيران تلتزم بمبدأ حسن الجوار مع قطر وجيرانها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي على منصة "X": إن الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدة "العديد" الأمريكية نُفذت في إطار ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وردًا على العدوان العسكري الأمريكي في 22 يونيو 2025 على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية.

وأضاف: "لا ينبغي اعتبار هذا العمل الدفاعي موجهًا ضد دولة قطر الصديقة والجارة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بعلاقاتها الطيبة والراسخة مع تلك الدولة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تلتزم إيران دائمًا بمبدأ حسن الجوار مع قطر ودول الجوار الأخرى".

وتابع القول: "إننا عازمون على عدم السماح للأعمال العدوانية والسياسات الشريرة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران التي تسبب الفتنة والانقسام بيننا وبين إخواننا في المنطقة".

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