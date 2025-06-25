الخارجیة الإیرانیة تعلق على بیان مجلس تعاون الخلیج الفارسی بشان عملياتها ضد قاعدة العديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بقائي: إن استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقاعدة العديد الأميركية يأتي في إطار ممارسة إيران لحقها في الدفاع المشروع وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على العمل العدواني الأميركي في 22 يونيو 2025 ضد وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، ولا ينبغي اعتباره عملاً ضد حكومة قطر الصديقة والشقيقة.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن امتنانه لإعلان الدول العربية والإسلامية تضامنها مع إيران وموقفها الثابت في إدانة اعتداءات الكيان الصهيوني وأمريكا على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر جهدا في تعزيز التفاهم والتعاون بين دول المنطقة بهدف ضمان الأمن والاستقرار الداخلي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة مع جميع الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج الفارسي، بما في ذلك قطر.

وثمن موقف مجلس التعاون بشأن وقف عدوان الكيان الصهيوني على إيران، وكذلك إدانة استمرار جرائم الكيان الصهيوني وعمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

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