علاج 5332 جريحًا منذ بداية الحرب مع الكيان الصهيوني الغاصب

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن وزير الصحة والتعليم الطبي، آخر الإحصائيات حول الشهداء والجرحى في الحرب مع الكيان الصهيوني الغاصب خلال الـ24 ساعة الماضية وخلال الحرب التي استمرت 13 يوماً، وذلك في الاجتماع السادس لهيئة الأزمات بوزارة الصحة، الذي عقد صباح اليوم 24 جونيه، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية وأعضاء لجنة الصحة والطب في مجلس الشورى الإسلامي.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية محمد رضا ظفرقندي، أن 5332 جريحًا تلقوا العلاج في المراكز التابعة لوزارة الصحة منذ بداية الحرب المفروضة، وقال: "خلال الـ24 ساعة الماضية، شن الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم أعنف الهجمات والاعتداءات ضد البلاد منذ بداية هذه الحرب، والتي خلفت حتى صباح اليوم 1342 جريحًا و107 شهداء".

وأوضح أن هذه الحرب الظالمة والمفروضة أدت إلى سقوط 606 شهداء حتى الآن، وقال: "95 بالمئة من الشهداء قضوا تحت الأنقاض، ولم يستشهد إلا 5 بالمئة من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات".

/انتهى/