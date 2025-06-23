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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٥٧ م

بقائي: خيانة أميركا الصارخة للدبلوماسية ستكون لها عواقب وخيمة إلى الأبد

بقائي: خيانة أميركا الصارخة للدبلوماسية ستكون لها عواقب وخيمة إلى الأبد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: لا توجد دولة شاركت في المفاوضات بالجدية وحسن النية مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي: لا توجد دولة شاركت في المفاوضات بالجدية وحسن النية مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف لقد تصرفت إيران بصواب وعقلانية تامة ولكن انتهكت الولايات المتحدة قراراتها. وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد ذكرنا أنه إذا أريد لهذه المفاوضات أن تؤتي ثمارها، فإننا بحاجة إلى مزيد من الوقت ولا يمكنك فعل ذلك مرة واحدة في الأسبوع، وكان لدينا نقص في الجدية من قبل أمريكا في أذهاننا منذ البداية. تم خداع الأمريكيين في منتصف المفاوضات. هذه وصمة عار على الجبهة الأمريكية ، لأنها تدعي أنها قوة عالمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1959808
یاسر المصری

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