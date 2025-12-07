العميد حيدري: تطوير قدرات القوات المسلحة الإيرانية مستمر بلا انقطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء كيومرث حيدري، نائب قائد مقرّ «خاتم الأنبياء (ص)» المركزي، صرّح على هامش مناورات «الاقتدار» التي أجرتها القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في مياه الخليج الفارسي وبحر عُمان، مبيناً أن المهمة الرئيسية للمقرّ هي التخطيط والقيادة الاستراتيجية لساحات الحرب والعمليات. وقال إنّه من الطبيعي أن يتوجب على قواتنا المسلحة، قبل أي حرب أو عملية، أن تُظهر جهوزية مُنتصرة، مضيفاً أن أفضل ساحة لإبراز هذا الاستعداد هي المناورات.

وأضاف حيدري: منذ الحرب ذات الأيام الاثني عشر، لم نتوانَ لحظة عن الارتقاء بالجهوزية وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة، وفي هذه المناورات التي نفّذتها القوة البحرية القوية في حرس الثورة الإسلامية، من الضروري أن نعرض لشعبنا بعض الخصائص الفريدة التي تجلّت فيها.

وتابع نائب قائد مقرّ «خاتم الأنبياء (ص)»: أبرز ما ميّز هذه المناورات هو تجسيد أوامر القائد العام للقوات المسلّحة فيما يخصّ القوة والاعتماد على الذات وامتلاك زمام المبادرة؛ وقد تحققت هذه العناصر الثلاثة بصورة لافتة في المناورات.

وأضاف حيدري: شهدنا في هذه المناورات تسليحات بعيدة المدى، دقيقة الإصابة، ذكية، والأهم من ذلك أنها مصنّعة بالكامل بعقول وإمكانات رفاقي في القوة البحرية لحرس الثورة ووزارة الدفاع؛ أي أنها تجسيد عملي للاعتماد على الذات، وكل ما رأيناه إنتاجٌ محلي.

وأوضح أن الروح المعنوية لعناصر القوة البحرية في تنفيذ هذه المناورات الهجومية وذات الأهداف المحددة كانت بالفعل مثالاً يُحتذى، مؤكداً أنهم شاركوا بأعلى درجات الحماسة، والتنظيم، والقيادة، والتخطيط، موجهاً الشكر والتقدير للقائد المحترم للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية، رفيقه المجاهد الدائم الحضور في الميدان، اللواء البحري تنغسيري، على التخطيط الواسع الذي أنجزه في نطاق مياه بحر عُمان والخليج الفارسي، والذي يمكن القول إنه نُفّذ بأفضل صورة ممكنة.

وفي ختام حديثه، ومع إشارته إلى الجهود المبذولة لإنجاح هذه المناورات، قال حيدري: ليت أبناء شعبنا العزيز كانوا قادرين على مشاهدة جميع مراحل هذه المناورات؛ لكن من الطبيعي أن الكثير من التكتيكات والتقنيات التي جرى الكشف عنها بمهارة—والتي أصفها بأنها تكتيكات وتقنيات تقليدية—يجب أن تبقى مخفية عن العدو، كي يضطر إلى دفع ثمن كبير للوصول إليها.

