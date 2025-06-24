مقر خاتم الأنبياء: نحذر أمريكا والكيان الصهيوني وندعوهم لاخذ العبرة من ضرباتنا الساحقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مقر خاتم الأنبياء المركزي وجّه تحذيرا إلى أمريكا والكيان الصهيوني، داعيًا إياهما إلى الاتعاظ من الضربات الساحقة التي وجّهها المجاهدون الشجعان في سبيل الإسلام، من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة، وكذلك إلى قاعدة العديد الأمريكية.

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾

إنّ الكيان الصهيوني المأزوم اعتاد على الكذب، مستندًا إلى مزاعم نتنياهو وترامب المجرمَين الواهية والتي لا أساس لها.

لقد قام هذا الكيان المعتدي بانتهاك الأجواء الإيرانية عبر طائراته المسيرة، ومنذ صباح اليوم وحتى الآن، استهدف عددًا من المناطق داخل البلاد بالعدوان والهجوم.

إنّ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإذ لا تثق مطلقًا بالضمانات المصطنعة والكاذبة التي يطلقها قادة أمريكا المجرمون والكيان الصهيوني المعتدي، فإنها تمتلك إشرافًا استخباراتيًا وعملياتيًا كاملًا، وهي على جاهزية تامة بنسبة 100% للتصدي لأي عدوان محتمل من العدو.

نحذر أمريكا والكيان الصهيوني من مغبة الاستمرار في عدوانهما، وندعوهما لأخذ العبرة من الضربات الساحقة للمجاهدين الشجعان في سبيل الإسلام، الممتدة من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة، ومن الهجمات على قاعدة العديد الأمريكية. وإن لم يفعلوا، فإنهم سيواجهون ردًا أشد وأوسع نطاقًا، مع تحديد أهداف أكثر اتساعًا.