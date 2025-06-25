البنك الدولي يوافق على مساعدات لإعادة الإعمار في لبنان وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر البيان أن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع (RDNA)، الذي أجري خلال الفترة من 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024، أظهر أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار أميركي.

في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي، كما قُدِّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية – التي تمثِّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بنحو 1.1 مليار دولار أميركي.

و رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بموافقة البنك الدولي على مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)، بقيمة 250 مليون دولار، معتبراً أنه يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب.

وأضاف سلام أن "هذا الدعم يعزز جهود التعافي، ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة إليه".

كما وافق البنك، على منح سوريا مساعدات بقيمة 146 مليون دولار، للمساعدة على استعادة "إمدادات كهرباء موثوقة، وبأسعار معقولة"، ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.

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