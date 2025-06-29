3 شهداء وعدد من الجرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر إعلامية لبنانية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة “كونين” جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن مركز عمليات طوارئ إن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة كونين، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح”.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة “محرونة” بقضاء صور.

وقالت في بيان، إن “حصيلة ضحايا غارة العدو الإسرائيلي على بلدة محرونة ارتفعت إلى شهيدين وجريح، بعد وفاة مصابة متأثرة بجروحها البليغة”، حسب الوكالة اللبنانية الرسمية.

يأتي ذلك بينما اعتادت إسرائيل على شن هجمات شبه يومية على لبنان، تسفر عن سقوط شهداء وجرحى، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينها و”حزب الله” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 225 شهيدا و514 جرحى، وفق بيانات رسمية.

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