روسيا: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، اعتبر خلال كلمته في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مدينة تشينغداو الصينية، أن "الضربات التي شنتها كل من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة على منشآت عسكرية وبنى تحتية داخل إيران تعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي".

وأشار إلى أن "الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط ترتبط بشكل مباشر بالمواجهة بين طهران وتل أبيب".

وشدد على أن "الوضع العسكري والسياسي على المستوى العالمي يزداد تعقيدا، وسط تصاعد غير مسبوق لمؤشرات النزاع وتفاقم التناقضات الجيوسياسية".

وفي الختام حذر من أن استمرار الحرب في أوكرانيا، والدعم العسكري الغربي لكييف، يهددان بزعزعة استقرار أوروبا نفسها، لافتا إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على التسوية السلمية رغم التصعيد المستمر.

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