تفاصيل هجمات إيران على إسرائيل: 20 ألف صفارة إنذار تم تفعيلها خلال 12 يوماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء عن وسائل إعلام حربية، أن أكاديمية دراسات الأمن الداخلي في جامعة تل أبيب أعلنت رسميا تفاصيل أبعاد الهجمات الانتقامية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عملية "الوعد الصادق 3" على الأراضي المحتلة.

ورغم أن هذه التفاصيل خضعت لرقابة عسكرية مشددة في الأراضي المحتلة، فإنها قد تعكس إلى حد ما الأزمة العميقة التي يعيشها المستوطنون خلال الهجمات الإيرانية على الأراضي المحتلة.

وبحسب هذا التقرير الصهيوني الرسمي، بلغ عدد الهجمات الصاروخية الإيرانية بالصواريخ الباليستية خلال هذه الفترة 591 هجوماً. كما تم تنفيذ 1050 هجوماً بطائرات بدون طيار ضد الكيان الصهيوني خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

ونقلاً عن إحصائيات وزارة الحرب الإسرائيلية، أعلن مركز الدراسات الإسرائيلي أن عدد الضحايا الإسرائيليين في هذه الهجمات بلغ 29 قتيلاً و3491 جريحاً. خلال هذه الفترة، تم تهجير 11 ألف مستوطن وتشريدهم، وتم إصدار 38700 طلب تعويض.

وأضاف التقرير أنه خلال 12 يوما فقط، دوت 19434 صفارة إنذار في الأراضي المحتلة، منها نحو 41% في المناطق الشمالية، و45% في المناطق الوسطى، و14% في جنوب الأراضي المحتلة.

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