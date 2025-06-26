الفيتنام تدعم موقف ايران في خفض التصعيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الفيتنامي لونغ كوانغ، عبر عن تعاطفه ازاء التطورات الجارية فيما يخص الجمهورية الاسلامية الايرانية معربا عن قلقه من توسع نطاق التوترات والحرب في الشرق الاوسط وقال ان فيتنام تدعم موقف ايران في مجال خفض التصعيد وتسوية النزاعات على اساس مصالح الشعب الايراني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفيتنامي لونغ كوانغ، سفير ايران لدى فيتنام علي اكبر نظري في ختام مهام عمله هناك.

واضاف ان بلاده رائدة في الترويج للسلام على مستوى العالم وتؤكد دوما على الاستقلال والحرب والسلام والاستقرار واحترام القانون الدولي والتعددية. وقال ان بلاده تندد بقوة باستخدام القوة.

اما السفير الايراني فقد اعرب عن امله بان يزور رئيس فيتنام طهران في اواخر العام الجاري او مطلع العام المقبل تلبية لدعوة من نظيره الايراني مسعود بزشكيان.

واشار الى التوقيع على نحو 15 وثيقة للتعاون بين ايران وفيتنام معربا عن ارتياحه لمساهمة هذه الوثائق في المزيد من تعزيز التعاون الثنائي.

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