اللواء موسوي: ايران فرضت ارادتها على امريكا والكيان الصهيوني في الحرب الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد اللواء موسوي في رسالة الى الشعب الايراني انه على الرغم من التعتيم الاخباري والاعلامي، فان آثار الخسائر المتبقية في الاراضي المحتلة من الجنوب الى الشمال تشير الى ان المراكز المهمة والعسكرية والاستراتيجية والبحثية للكيان الصهيوني قد تحولت الى ركام.

واضاف انه كما اعلن مسؤولو الجمهورية الاسلامية الايرانية مرارا فان ايران لم ولن تكون البادئة في اي حرب، لكن ان تعرضت سلامة اراضي البلاد لعدوان، فاننا نحن من يقرر نتيجة ونهاية تلك الحرب والعدوان.

وتابع انه في الحرب المفروضة الاخيرة ، اضافة الى تدخل اميركا المباشر في الحرب، ورغم ان الكيان الصهيوني كان واجهة العدوان على ايران، بيد أن القدرات الاستخباراتية واللوجستية والعملانية للدول الغربية لا سيما الناتو وضعت بالكامل بتصرف المعتدي.

واكد ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية بقدراتها المحلية والتسليحية والدعم الشامل لها من قبل الشعب، اوقفت الماكينة الحربية للعدو وكبدته خسائر فادحة.

وتابع رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ان منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات في الاراضي المحتلة والتي كانت توصف لدى الراي العام بانها لا تُخترق، باتت غير قادرة على الدفاع امام الصواريخ البالستية والمسيرات الايرانية القوية، ولم يكن سكان الاراضي المحتلة طيلة هذه الحرب يجدون ملاذا آمنا يحتمون به حتى في الملاجئ.

واوضح ان التدخل الامريكي المباشر في الهجوم العسكري على المراكز النووية الايرانية رغم انه جاء كمحاولة لانقاذ الكيان الصهيوني من الضربات الصاروخية والمسيرات الايرانية، غير ان الرد القاصم للقوات المسلحة في مهاجمة قاعدة العديد الامريكية، اظهر أن اي محاولة يائسة لا تقدر على التاثير على الارادة الفولاذية للشعب والقوات المسلحة الايرانية في التصدي للمعتدي. لذلك فان قادة امريكا لجاوا الى التوسل عن طريق بعض دول المنطقة واستسلموا عمليا امام ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد اننا نحذر الكيان الصهيوني وحماته ثانية من ان تحركاتهم تُرصد تماما وفي حالة تكرار اي خطأ استراتيجي، فاننا سنرسل المعتدين الى غياهب التاريخ.