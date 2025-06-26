السيد الحوثي يبارك انتصار ايران التاريخي على العدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بارك السيد الحوثی في كلمة له، اليوم الخميس، بمناسبة العام الهجري الجديد وعن آخر التطورات، للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة الانتصار الكبير على العدو الإسرائيلي المعتدي الغاشم المجرم الظالم، كما بارك لأمتنا الإسلامية كافة بالانتصار العظيم لإيران الذي هو بحق انتصار لمصلحة الأمة الإسلامية بكلها.

واضاف السيد الحوثي ان الهزيمة التي مني بها العدو الإسرائيلي وشركاؤه المجرمون في مقدمتهم الأمريكي والبريطاني والألماني والفرنسي تمثل انتصارا للأمة الإسلامية جميعا.

ولفت السيد إلى أن قدوم عام جديد يذكرنا بحقيقة وجودنا في هذه الحياة وأهمية الاستثمار الصحيح للوقت والعمر في العمل الصالح.

وتابع قائلا: هناك مساع كبيرة للأعداء فيما يتعلق بتتويهنا كأمة وفي تشتيت انتباهنا وفي إلهائنا وصرف اهتماماتنا عن الأمور المهمة.