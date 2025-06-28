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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٥١ ص

لجنة الامن القومي: لم يعد هناك فائدة لاستمرار التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية

لجنة الامن القومي: لم يعد هناك فائدة لاستمرار التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية

أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي الايراني انه مع مواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسياساتها المتحيزة لم يعد هناك فائدة لاستمرار التعاون الإيراني معها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، ابراهيم عزيزي: "الذريعة التي استخدمها الكيان الإسرائيلي في عدوانه على إيران هي التقرير المتحيز المزيف للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: إيران أكدت مراراً أن برنامجها النووي سلمي وفي اطار اتفاقية الضمانات ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال ابراهيم عزيزي: إيران رحبت مراراً بحضور مدير الوكالة الدولية غروسي وأتاحت له زيارة المنشآت النووية، مضيفا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية خرجت عن المهنية وأصبحت منظمة سياسية بيد القوى العظمى

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: مع مواصلة الوكالة الدولية لسياساتها المتحيزة لم يعد هناك فائدة لاستمرار التعاون الإيراني معها.

/انتهى/

رمز الخبر 1960009
جواد ماستری فراهانی

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