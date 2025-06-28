لجنة الامن القومي: لم يعد هناك فائدة لاستمرار التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، ابراهيم عزيزي: "الذريعة التي استخدمها الكيان الإسرائيلي في عدوانه على إيران هي التقرير المتحيز المزيف للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: إيران أكدت مراراً أن برنامجها النووي سلمي وفي اطار اتفاقية الضمانات ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال ابراهيم عزيزي: إيران رحبت مراراً بحضور مدير الوكالة الدولية غروسي وأتاحت له زيارة المنشآت النووية، مضيفا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية خرجت عن المهنية وأصبحت منظمة سياسية بيد القوى العظمى

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: مع مواصلة الوكالة الدولية لسياساتها المتحيزة لم يعد هناك فائدة لاستمرار التعاون الإيراني معها.

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