  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:٤٥ م

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: الظروف غير مهيأة للمفاوضات

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: الظروف غير مهيأة للمفاوضات

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن الظروف غير مهيأة للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في مقابلة مع قناة المسيرة اليمنية: الظروف غير مهيأة للمفاوضات، ولا نثق بالولايات المتحدة والأطراف الأخرى فيما يتعلق بالمفاوضات.

وأضاف: سندخل المفاوضات بشرطين: الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وتقديم ضمانات برفع العقوبات وتحقيق الفوائد الاقتصادية لهذه العملية.

وأكد عزيزي: لقد اجتاز الشعب اليمني بنجاح الاختبار الإلهي في أداء واجباته الدينية، وسيشكل بالتأكيد جزءًا كبيرًا من مستقبل المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1960488

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات