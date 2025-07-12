رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: الظروف غير مهيأة للمفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في مقابلة مع قناة المسيرة اليمنية: الظروف غير مهيأة للمفاوضات، ولا نثق بالولايات المتحدة والأطراف الأخرى فيما يتعلق بالمفاوضات.

وأضاف: سندخل المفاوضات بشرطين: الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وتقديم ضمانات برفع العقوبات وتحقيق الفوائد الاقتصادية لهذه العملية.

وأكد عزيزي: لقد اجتاز الشعب اليمني بنجاح الاختبار الإلهي في أداء واجباته الدينية، وسيشكل بالتأكيد جزءًا كبيرًا من مستقبل المنطقة.

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