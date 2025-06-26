مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية يشكر البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية اشاد في بيان بالخطوة الثورية والمناسبة التي اتخذها البرلمان الأيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء فيالبيان:

إن القرار الاستراتيجي للبرلمان الإيراني بتعليق تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية يدل على إرادة ممثلي الشعب في مواصلة الإنجازات والانتصارات السياسية والقانونية للقوات المسلحة في بلادنا، وقد جلب البهجة والسرور للأمة بأكملها.

للتصويت الهادف في البرلمان نقطة مهمة أخرى: صوّت النواب بحسم وفعالية على مقترح تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية. أبدى جميع النواب من مختلف الأطياف السياسية حساسية تجاه عودة غروسي إلى إيران، وكان لهم موقف سلبي للغاية تجاه هذه القضية، مما يشير إلى استمرار التضامن الاجتماعي الذي نشأ في البلاد في أجواء البرلمان.

إن مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي، مع خالص الشكر للحركة المتماسكة لممثلي الشعب، يدعو مرة أخرى جميع الناس إلى اتخاذ الخطوة الكبيرة التالية في تشييع الشهداء المهيب يوم السبت.

/انتهى/