  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٠٢ م

مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية يشكر البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة

مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية يشكر البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة

أشاد مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية بالخطوة التي اتخذها مجلس الشورى الإسلامي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية اشاد في بيان بالخطوة الثورية والمناسبة التي اتخذها البرلمان الأيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء فيالبيان:

إن القرار الاستراتيجي للبرلمان الإيراني بتعليق تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية يدل على إرادة ممثلي الشعب في مواصلة الإنجازات والانتصارات السياسية والقانونية للقوات المسلحة في بلادنا، وقد جلب البهجة والسرور للأمة بأكملها.

للتصويت الهادف في البرلمان نقطة مهمة أخرى: صوّت النواب بحسم وفعالية على مقترح تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية. أبدى جميع النواب من مختلف الأطياف السياسية حساسية تجاه عودة غروسي إلى إيران، وكان لهم موقف سلبي للغاية تجاه هذه القضية، مما يشير إلى استمرار التضامن الاجتماعي الذي نشأ في البلاد في أجواء البرلمان.

إن مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي، مع خالص الشكر للحركة المتماسكة لممثلي الشعب، يدعو مرة أخرى جميع الناس إلى اتخاذ الخطوة الكبيرة التالية في تشييع الشهداء المهيب يوم السبت.

/انتهى/

رمز الخبر 1959943
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات