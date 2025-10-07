اسلامي: انتاج الأدوية المشعة لن يتوقف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي انعقدت عصر اليوم الثلاثاء، في مقر اللجنة بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية وعدد من مسؤوليها.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي ابراهيم رضائي: قدّم محمد إسلامي خلال هذا الاجتماع تقريرًا عن التقدم النووي لبلادنا، كما تطرق إلى الأضرار التي لحقت بالمراكز النووية خلال حرب الـ 12 يومًا، والإجراءات المتخذة لتعزيزها، بالإضافة إلى تقرير عن زيارته الأخيرة إلى روسيا.

وأوضح : أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية أن إنتاج الأدوية المشعة قائم في البلاد ولم يتوقف ولن يتوقف أبدًا. كما أشار إلى أنشطة وأعمال وبرامج منظمة الطاقة الذرية، وقال إنه في مجال البحث والتطوير، سعينا إلى تجاوز مرحلة البحث ودخول المرحلة الصناعية لإحداث تأثير إيجابي على حياة الناس واقتصاد البلاد. وفي هذا الصدد، تم تحقيق حوالي 500 إنجاز بين عامي 1401 و1403 الايرانيين، وكان جزء كبير منها مفيدًا في حياة الناس.

وصرح ممثل أهالي دشتستان في مجلس الشورى الإسلامي: قال إسلامي إن الإشعاع يُطيل عمر المنتجات الزراعية، ومن خلاله يُمكننا منع تلف ثلث المنتجات الزراعية وتحسين الصادرات وزيادة الإنتاجية.

وصرح رضائي: قدم رئيس منظمة الطاقة الذرية تقريرًا عن استخدام الطاقة النووية في مجال الزراعة، بما في ذلك أنها تزيد من جودة وكمية المنتج، وقال إنه حتى الآن أنشأنا عددًا من مراكز الإشعاع بسعة 500 ألف طن وهذا في ازدياد.

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: أشار إسلامي إلى تقنية البلازما وقال إن طرق العلاج بالبلازما ساعدت في علاج وشفاء جروح مرضى السكري وسرطان الثدي لدى النساء، وأن منظمة الطاقة الذرية قامت أيضًا بعمل قيم في هذا المجال.

وتابع: أشار إسلامي أيضًا إلى الإجراءات التي اتخذتها منظمة الطاقة الذرية في مجال معالجة النفايات الصناعية والمياه الملوثة وتحويل المياه الملوثة إلى مياه صالحة للاستخدام، والتي كانت من بين إنجازات هذه المنظمة.

وتابع: قدم رئيس منظمة الطاقة الذرية تقريرًا عن رحلته الأخيرة إلى روسيا وقال إن لدينا بروتوكولًا لبناء 8 محطات طاقة مع روسيا؛ تم تشغيل إحدى محطات الطاقة الثماني هذه، ويجري إنشاء محطتين أخريين، كما تم الاتفاق على بناء محطة بقدرة 5000 ميغاواط في محافظة هرمزغان.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: "أكد إسلامي وانتقد في استمرار الاجتماع أننا حذرنا الوكالة دائمًا من الحفاظ على سرية المعلومات، إلا أن الوكالة لم تُعر هذه القضية اهتمامًا كافيًا".

وأضاف: "كما صرّح رئيس منظمة الطاقة بشأن المفاوضات بأن محور المفاوضات السياسية هو وزارة الخارجية، التي تُجري العمل بتوجيه من المجلس الأعلى للأمن القومي".

وقال: "أشاد أعضاء لجنة الأمن القومي أيضًا بأنشطة منظمة الطاقة الذرية في هذا الاجتماع، وأكدوا على استمرار الأنشطة النووية السلمية للبلاد وتطويرها، والتنفيذ الصارم لقانون تعليق التعاون مع الوكالة".

قال رضائي: إن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أكد في ختام الاجتماع على مطالبتنا بالتطبيق الكامل لقانون التزام الحكومة وتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونؤكد على تطبيقه بدقة. ودعا إلى تقديم تقرير عن أداء منظمة الطاقة الذرية في تطبيق هذا القانون، وأكد على تعزيز الأنشطة النووية السلمية للبلاد في ميزانية السنة القادمة، وشدد على ضرورة الاستعداد القتالي لمواجهة الحوادث وضرورة تعزيز بناء الثقافة في مجال الصناعة النووية.

وأشار إلى: أن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، ردًا على تحرك الأوروبيين لتفعيل آلية "سناب باك"، قال إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية تسعى إلى إعداد خطة للرد على تحرك الترويكا الأوروبية. كما أكد على تنفيذ خطة التنمية السابعة في مجال الطاقة النووية.