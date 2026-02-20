آية الله مكارم شيرازي: ينبغي توسيع التفاعلات الثقافية والدينية بين إيران والمسيحيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أكد آية الله مكارم شيرازي خلال اجتماع مع سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الفاتيكان على ضرورة توسيع التفاعلات الثقافية والدينية بين إيران والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.

وأعرب عن تقديره للتقرير الذي قدمه السفير الإيراني، ووصف مسؤولية سفارة الجمهورية الإسلامية في الفاتيكان بأنها موقع قيم واستراتيجي،.

وصرح قائلا: إن أداءكم يدل على أنكم تدركون أهمية هذا الموقع وأنكم قادرون على اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز مصالح النظام الإسلامي والإسلام ومذهب أهل البيت (ع).

وأشار إلى السجل التاريخي للحروب الصليبية وآثارها السلبية على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، مضيفا: يجب علينا إرساء أساس للتفاهم المتبادل من خلال إقامة تبادلات ثقافية. فالعديد من المسيحيين لا يملكون معرفة دقيقة بحقائق إيران والإسلام والمذهب الشيعي، وقد مهد هذا الجهل الطريق للدعاية السلبية.

واعتبر آية الله مكارم شيرازي أن زيادة التبادلات العلمية والثقافية، وسفر العلماء والشباب المسيحيين إلى إيران، وإرسال العلماء الإيرانيين إلى الفاتيكان استراتيجيات فعالة لتعزيز الحوار بين الأديان.

وقال: إن إنشاء مراكز للشباب المسيحي لتعريف أنفسهم بالتعاليم الإسلامية، وعقد برامج علمية مشتركة، وكتابة كتب مشتركة بين علماء مسلمين ومسيحيين، يمكن أن يكون فعالاً للغاية في تغيير المواقف.

ولفت إلى اجتماع الزعماء الدينيين باعتباره رصيدا قيما لتعزيز التقارب، مضيفا: إن اجتماع البابا مع آية الله السيستاني خطوة مهمة في إظهار عدم وجود عداء بين أتباع الديانات السماوية، وينبغي على وسائل الإعلام استغلال مثل هذه الاجتماعات.

وشدد على ضرورة تجنب أي تصريحات تخلق توترا ضد المسيحيين، وتابع قائلا: في الوضع الحالي، ينبغي التأكيد على القواسم المشتركة، وأظهر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست معادية للمسيحيين، بل تسعى إلى التفاعل السلمي والتعايش.