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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:١٥ ص

آية الله أعرافي: فتاوى "المحاربة" متفق عليها من جميع المراجع

آية الله أعرافي: فتاوى "المحاربة" متفق عليها من جميع المراجع

في رسالة من آية الله أعرافي في تقدير المراجع الدينية قال: وثيقة الحكم والفتوى بالمحاربة على من يهدد المراجع الدينية وقائد الثورة متفق عليها من قبل جميع المراجع الدينية وأصحاب الفتاوى.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في رسالته قال آية الله أعرافي مدير الحوزات الدينية في البلاد: للسلطة والفتاوى والأحكام مكانةٌ ساميةٌ ومقدسةٌ في تاريخ الإسلام والتشيع، وبها تجاوزت الأمة الإيرانية والمجتمع الإسلامي عقباتٍ صعبةً، ودافعت عن هويتها وكرامتها واستقلالها. والآن، عشية عاشوراء، نشهد فصلاً جديداً ومرحلةً مهمةً في إصدار أحكامٍ وفتاوى تاريخيةٍ من مراجع التقليد العظام، مُعلنين بذلك حكم "المحاربة"على الأفراد والمؤسسات التي تُهدد مكانة المرجعية الدينية العليا، والولاية الإلهية، والقائد الأعلى للثورة.
استدلال هذه الفتوى والحكم هو إجماع جميع المراجع والعلماء والمفتين والمؤسسات الدينية في العالم الإسلامي والشيعي. ففي أيام دفاع إيران الإسلامية المقدس عن نفسها وأمتها وأرضها ضد الاستكبار والصهيونية العالمية، أجمعت غالبية شيوخ وفقهاء العالم الإسلامي على ضرورة الدفاع عن الإسلام وإيران، وإدانة من يهددون القائد الأعلى للثورة.

آية الله أعرافي: فتاوى "المحاربة" متفق عليها من جميع المراجع

/انتهى/

رمز الخبر 1960080
یاسر المصری

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