الهجوم الصهيوني لم يلحق أي أضرار بالبنية التحتية للطاقة في البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "عباس علي آبادي" قال خلال زيارة له إلى مقاطعة "ساوه" بعد ظهر الاثنين، ردا على سؤال حول حالة البنية التحتية للطاقة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على البلاد: "لحسن الحظ، لم تحدث أي أضرار للمرافق الحيوية في مجالات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية ذات الصلة".

وأضاف: "جميع أنظمة ووحدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في الدولة تعمل الآن بشكل مستقر".

وأكد وزير الطاقة أن الجاهزية في البنية التحتية الحيوية للبلاد يتم تعزيزها بشكل مستمر، مضيفاً: "لقد اتخذت وزارة الطاقة منذ فترة طويلة التدابير اللازمة للظروف الخاصة من خلال تنفيذ مشاريع مرونة الشبكات والاعتماد على أنظمة الذكاء، لقد أظهرت هذه التدابير فعاليتها في الأوقات الحرجة".

وأكد علي آبادي: أن منشآت الطاقة في البلاد تتمتع بأمن كامل وتقديم الخدمات مستمر دون أي انقطاع.

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