محادثة هاتفية بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الماليزي

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأشار الرئيس إلى أن الكيان الصهيوني وأنصاره كانوا يأملون أيضًا في خلق حالة من عدم الرضا بين الشعب الإيراني، وقال: "لقد أظهر الشعب الإيراني مرة أخرى أنه على الرغم من بعض المشاكل والمظالم، فإنه سيقف متحدًا ومتحدًا ضد غزو العدو حتى النهاية، وقد كان هذا صعبًا ومكلفًا للغاية بالنسبة للأعداء".

وأضاف مشيراً إلى الاعتداء الإرهابي الأمريكي :" ولم تكتف الولايات المتحدة بهذا القدر، وعندما فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه، شاركت بشكل مباشر في جرائم الكيان وهاجمت المواقع النووية الإيرانية، خلافاً لكل القواعد والأطر الدولية."

وتابع في حديثه حول وقف إطلاق النار :" إذا لم ينتهك الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار، فلن تنتهكه إيران. نحن مستعدون للحوار والسعي لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الإيراني على طاولة المفاوضات."

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أدان رئيس الوزراء الماليزي مرة أخرى العدوان العسكري للكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد قائلاً: "أننا ندافع بقوة عن حقكم في الرد على العدوان، إن شجاعة وعزيمة الشعب الإيراني الراسخة لتحقيق العدالة هي مصدر فخر لجميع المسلمين".

وأضاف :"إن موقف إسرائيل في نظام منع الانتشار غير مقبول على الإطلاق، فهي تمتلك كافة القدرات النووية ولكنها تسعى إلى حرمان الدول الأخرى من حقوقها المشروعة."

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